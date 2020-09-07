Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

Son dakika: 7 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 57 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin730'a yükseldi. Vaka sayısı ise 1703 artarak 281 bin 509 oldu.

07.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:46

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1703yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 730'a, toplam vaka sayısı ise 281 bin 509'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1047 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1047 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 252 bin 152'ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 463, ağır hasta sayısı 1047, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

"GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi
Haber Yorumları (14)
HÜSEYİN: Man kafalar alay etmeye devam edin. Sizin gibilerin maske mesafe ve hijyene dikkat etmeyin vakalar yükselmeye devam etsin . Tabiki okullarda açılacak avm de açık kalacak siz önce tedbirinizi alın bakalım sayılar nasıl düşecek. MASKE MESAFE VE HİJYEN ÖNEMLİ OLAN TEDBİR
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PES: Esnek calismaya geçmeyen kurumlar var daha ne bekleniyor acaba. Neden c.baskanligi kararnamelerine kurumlar uymuyor .
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BURAK: Ankara asker ugurlamalarina dewam edin..tabi dunyada boyle serserilikle ugurlama tek bizde var
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