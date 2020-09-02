Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. 2 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 462'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1596 artarak 273 bin 301 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 2 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1596 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 45 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 462'ye, toplam vaka sayısı ise 273 bin 301'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 947 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 947 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 246 bin 876'ya yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, ağır hasta sayısı 947, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.