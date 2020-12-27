Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 27 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 806'sı semptomatik olmak üzere 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e yükseldi. Vefat sayısı ise 254 artarak 19 bin 878'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 806'sı semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 254 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 878'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 147 bin 578'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 21 bin 196 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya, ağır hasta sayısı ise 4309'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"TEMASLI SAYISI VE TEST TALEBİ AZALIYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" ifadelerini kullandı.