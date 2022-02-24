Son Dakika! Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den seferberlik çağrısı: Eli silah tutan herkese silah verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede patlamalar meydana geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir yangın yerine döndü. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

"HERKESİ ÜLKEMİZİ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, hem halkına hem de tüm dünyaya seslendi. Zelenski, "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşının her biri geleceğimize karar verecek. Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski.

"KAN BAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenski ayrıca "Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli. Rusya ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarındabunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

"5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna ordusu tarafından bu sabah yapılan açıklamada "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA BİLANÇOYU AÇIKLADI: 40 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Rusya'nın bu sabah başlattığı harekat sonrası, Ukrayna'da yaşanan çatışmaların bilançosu açıklandı. Ukrayna askeri yetkilileri, "40'tan fazla Ukrayna askeri öldü, sivil kayıplarımız da var. 50 Rus askeri de bizim tarafımızdan öldürüldü." açıklamasını yaptı.