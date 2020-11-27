Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı
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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

27.11.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:38
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

Son dakika! Hakkındaki 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile iki belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi Aksoy ve yardımcılarıyla birlikte 11 kişi hakkında tutuklama kararı alınırken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Aksoy bakanlık tarafından yapılan açıklama kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır"

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Haber Yorumları (1)
ALİ ÖZTÜRK: Yolsuzluk kim yaparsa yapsın üstüne gidilmeli
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