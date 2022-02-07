Son dakika: Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak - Haberler
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Son dakika: Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika: Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak

Son dakika haberine göre ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, Turkovac aşısının Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

ANKARA (DHA) - ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, Turkovac aşısının Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac'ın kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi. Turkovac'ın Ankara Şehir Hastanesi'nin yanı sıra 4 hastanede daha uygulanmasına başlanıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Yerli inaktif aşımız Turkovac'ı, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanemize ek olarak; Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyguluyoruz. MHRS ya da 182'den randevunuzu alabilirsiniz."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ankara Şehir Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC, Ankara, Güncel, Haber

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