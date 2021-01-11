Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

"ÇİPRAS HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETTİRMEK İSTEMEDİ"

Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2016'da toplantıların ilk görüşmesi olmadı. Ak Parti iktidara gelmeden önce istikşafi görüşmeler 2000 yılında kuruldu ve başladı. Kardak krizinden sonra planlanmıştı. 60 kere heyetlerimiz bir araya geldi. 5 bin sayfadan fazla doküman var. Fakat 2016'da Çipras hükümeti iktidara gelince bu görüşmeleri devam ettirmek istemediler. O onların takdiridir. Son bir yılda istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden sonra tekrar gündeme geldi" demişti.

"DAHA ÖNCE 60 TUR NEYİ GÖRÜŞTÜYSEK BUNDAN SONRA DA BUNU GÖRÜŞECEĞİZ"

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer vermişti:

"Biz her zaman önkoşulsuz bir şekilde istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonraki süreçte de biz açık bir şekilde teklifte bulunduk. İstikşafi görüşmelerin elbette gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek, ki Yunanistan'la ihtilaflı olduğumuz tüm konular bu kapsamda görüşülüyordu, bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz"

"YUNANİSTAN 11 OCAK'TAN SONRA MÜZAKERELERE BAŞLAYABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

"Bu süreçte diğer ülkeler de, AB ülkeleri, Almanya da, Yunanistan'a da istikşafi görüşmelere bir an önce başlamaları gerektiği konusunda uyarı yaptılar" diyen Çavuşoğlu, "Yunanistan da 11 Ocak'tan sonra müzakerelere başlayabileceğini söylemişti. Yine bu süreçte Arnavutluk Başbakanı sayın Edi Rama'nın, Dendias ve beni Tiran'da bir araya getirme girişimi olmuştu. Yine aynı sebeplerden dolayı Dendias o görüşmeye o günlerde katılamayacağını bildirmişti. Bana da telefonda aynı şekilde, 'geçmiş olsun' diye aradığım zaman, söylemişti" ifadelerini kullanmıştı.

"UMARIM YUNANİSTAN BU FIRSATI GERİ ÇEVİRMEZ"

Yunanistan'a çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Şimdi bugün 11 Ocak ve Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibariyle, Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini, bu müzakereleri yürütecek heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri görüşmeye hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek Dendias'la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda, bu ay içinde başlar ve daha sonra Dendias'la Tiran'da bir araya geliriz" ifadelerini kullanmıştı.