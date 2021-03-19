- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı

19.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:16

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106.

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı

WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Hasan Mercan, "Çanakkale Deniz Zaferi inancın, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin zaferidir" dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler anısında saygı duruşu ile başlayan törene ataşelikler, diplomatlar, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Mercan törende yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini anarak Türk milletinin bir asır önce yazdığı kahramanlık destanını anlattı.

"Çanakkale Deniz Zaferi inancın, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin zaferidir" diyen Büyükelçi Mercan, "Çanakkale Savaşı bizim özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın giriş kapısıdır ve o zafer olmasaydı belki de Kurtuluş Savaşı olmayacaktı" dedi.

Mercan, "Bizler Büyükelçiliğimiz ve bütün başkonsolosluklarımız olarak, şehitlerimizin emanetine yaraşır bir şekilde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak ve milletimizin menfaatlerini daha da yükseltecek çaba içinde olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki azim ve kararlılığımızın başlıca göstergesi olan vatan topraklarının her bir karesindeki fedakarlık ve kahramanlık destanımızı anlatan İstiklal Marşı'mızda da seslendirdiğimiz azim, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhumuzu her an daha da kuvvetlendireceğiz" dedi.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir ya da marş olmadığını vurgulayan Büyükelçi Mercan, "İstiklal Marşı, cennetten gelen bir haber, cennetin ağaçları ve kalemleriyle yazılmış bir şiir gibidir. Onun için de her satırı, her mısrası hepimizi derinden etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Mercan, "Daha önce de söylediğim gibi, Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi milletimize yaşatan tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı
- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı
- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı
- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN MAMMADOVA

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:17:53. #1.14#
title