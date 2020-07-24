Son Dakika: Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine mimari dokunuş
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Son Dakika: Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine mimari dokunuş

Son dakika haberleri: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin misafirlerini karşıladığı giriş kapısının daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için düzenlenen Fikir Projesi Yarışması'nda mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın hazırladığı proje tasarısı 1'inci oldu.

Son Dakika: Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine mimari dokunuş
24.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:20

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin misafirlerini karşıladığı giriş kapısının daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için düzenlenen Fikir Projesi Yarışması'nda mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın hazırladığı proje tasarısı 1'inci oldu.

Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü ve Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 12 Mayıs 2020 tarihinde başlatılan Fikir Projesi Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Katılımın yoğun olduğu yarışmada; mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın projesi, Danışman Seçici Kurul ve Asil Seçici Kurul tarafından 1'incilik elde etti. Burak Aydın ve Muhammet Adem'in ortak girişimiyle hazırlanan proje 2'nciliğe layık görüldü. Murat Özyazgan'ın projesi ise 3'üncü sıraya ulaştı. Ayrıca fikir yarışmasında 3 tane eş değer mansiyon ödülünü Murat Parlak, Fatma Zehra Güneş, Mehmet Demir, Okan Koçgürbüz ve Ramazan Kılıç kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince organize edilen fikir yarışmasının Asil Seçici Kurul'unda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dr. Mimar Mehmet Murat Uluğ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey, HKÜ Doç. Dr. Mimar Gülden Ayalp, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dr. Mimar Esra Yıldırım, Mimar Hakan Maraş, Yüksek Mimar Muhtar Küçükkömürcü ve Mimar Haluk Tazebay yer aldı.

Yarışmanın Danışman Seçici Kurul'unda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve Mimarlar Odası Gaziantep 2'nci Şube Başkanı Ali Mert Özsoy bulundu. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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