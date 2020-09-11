Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti
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Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti

Son dakika: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim son dönemde artarken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

11.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:07

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile karşılıklı NAVTEX ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni, NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkün kılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

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Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti
Haber Yorumları (12)
GODUMMU OTUTTURRUM: ÇOLUK ÇOCUK AYAK ALTINDA DOLAŞMASIN SÜTÜNÜ İÇSİN YATSIN MACRON VE AVANELERİ ÖZELLİKLE :)
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LORD: İstemisiniz ikinci brunson vakası gibi olsun
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TURAN KIZIL ELMA: YALLAH BİSMİLLAH ALLAHU EKBER
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