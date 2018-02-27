Türkiye'den Çekya'ya Bir Salih Müslim Tepkisi Daha: Bu Karar Siyasi, Tanımıyoruz

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Çekya skandal karara imza attı ve Salih Müslim 8 dakika süren duruşmanın ardından serbest bırakıldı. Karara Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Adalet Bakanı Gül, "Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Takipçisi olacağız, asla kabul edilebilir değil" açıklaması yaptı.

İLK TEPKİ BOZDAĞ'DAN

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terörist Salih Müslim'ün serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi.

"MÜSLİM, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCUSUDUR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu. Bozdağ, "Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Bozdağ ayrıca "Bu tür kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konuda Türkiye'ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI: KARARI TANIMIYORUZ

Adalet Bakanı Gül de "Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Takipçisi olacağız, asla kabul edilebilir değil. Kararı tanımıyoruz." açıklaması yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: SKANDAL KARAR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Salih Müslim'ün serbest bırakılmasına ilişkin "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.

DIŞİŞLERİ: ÇEKYA ACILARI UMURSAMAMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise şu açıklama yapıldı:

PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.

PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye yapılanmasıdır.

Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir.