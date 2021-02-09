Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 98 kişi vefat etti, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 9 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 659'u semptomatik olmak üzere 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 26 bin 998'e yükseldi. Vefat sayısı tam 54 gün sonra 100'ün altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 659'u semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 98 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 998'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 109 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 310 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 103 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 900'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559'a yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 567 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e, ağır hasta sayısı ise bin 310'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.