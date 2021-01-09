Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

09.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:20

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 9 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 103'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118'e yükseldi. Vefat sayısı ise 181 artarak toplamda 22 bin 631'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 631'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 902 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 903'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
SELO: inşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Kanye West Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 19:22:23. #1.14#
title