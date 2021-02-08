Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi

08.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:17

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 26 bin 900'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 103 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 900'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 567 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e, ağır hasta sayısı ise bin 310'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Dün açıklanan verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456'ya yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 201 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya, ağır hasta sayısı ise bin 317'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi
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