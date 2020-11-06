Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi

06.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:18

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 190 gün önceki seviyelere ulaşarak 2436 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 389 bin 256'ya ulaştı. 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 722'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2436 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 83 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 722'ye, toplam vaka sayısı ise 389 bin 256'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1914 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1914 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, ağır hasta sayısı ise 2654'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

VAKA SAYISI 190 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE ULAŞTI

Öte yandan, koronavirüs vaka sayısı 190 gün sonra 2400'ün üzerine çıktı. Son olarak 30 Nisan tarihinde 2615 vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi

"MASKE TAKIN, MESAFENİZİ KORUYUN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (3)
SEMİH: süreci yönetemiyorsunuz. vakalar artıyor. derhal istifa edin. ! saraylardan çıkıp halkın gerçekleriyle yüzleşin. bir kere binin bakalım toplu taşımaya bir kere gidein bakalım devlet okullarına da görelim. yüz yüze eğitime geçermisiniz. kendi çocuğunuz gitse bu kararı verirmisiniz.
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FERİDE: Peki degisen birsey olmuyorsa demekki cezalari bosuna kestiniz.hepsini iptal edin.
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ANTİKOR53: madem beğenmiyorsunuz evinizden çıkmayın biri baksın size.
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