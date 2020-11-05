Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi

05.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:17

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre düştü, vefat sayısı ise arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2311 artarak 386 bin 820 oldu. 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 639'a çıktı. Korona kaynaklı vefat sayısı ise 188 gün sonra yeniden 80'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2311 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 81 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 639'a, toplam vaka sayısı ise 386 bin 820'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1714 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1714 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951, ağır hasta sayısı ise 2564'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

6 AY SONRA VEFAT SAYISI 80'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybı 188 gün sonra 80'in üzerine çıktı. En son 1 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi

"BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (5)
BURAK: Vatanda ciplak dirilis kurulus uyanis tayfasi ruya aleminde ....
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VATAN: Durdurun hayati kapatin heryeri dua edelim gecer belki:)
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DOĞRU OL İNSAN OL: Yalanları bırakın artık gerçekleri söyleyin
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