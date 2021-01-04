Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 4 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 508'i semptomatik olmak üzere 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 197 artarak toplamda 21 bin 685'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 508'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye, ağır hasta sayısı ise 3522'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerini kullandı.