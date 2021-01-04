Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi

04.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:40

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 4 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 508'i semptomatik olmak üzere 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 197 artarak toplamda 21 bin 685'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 508'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye, ağır hasta sayısı ise 3522'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (6)
XX: dune gore bugun fazla ama test sayisi dun 50 bin eksikdi hep sansasyon pesindesiniz
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MURAT: Test sayısı ile alakalı hafta sonu yasak olduğu için test az yapıldı sayı düştü bukadar basit
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GÖZLEM: Günler öncesinden yazdım. Aktif hasta sayısındaki artış beklenen bir artıştı. Günlük vaka ve iyileşen hasta sayısı arasındaki farklar kapanmıştı. Her şeye rağmen Ağır hasta ve vefat sayıları bir süre daha azalmaya devam edecek. 3. 522''si ağır olmak üzre, toplam 87. 492 hasta var. Günlük vaka sayılarındaki artışlar da fazla uzun bir periyot takip etmeyecek gibi görünüyor. Bu artışı yılbaşına bağlamayın. İlgisi alakası yok. Günlük hasta sayısı artmıyor. İyi olan da bu.
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