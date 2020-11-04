Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2391 artarak 384 bin 509 oldu. 77 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 558'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2391 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 77 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 558'e, toplam vaka sayısı ise 384 bin 509'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1841 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1841 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, ağır hasta sayısı ise 2464'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.