Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 31 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 893 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 252 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 106 olurken toplam 297 bin 167 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 252 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 106 hasta taburcu olurken bugün 297 bin 167 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi

"YARIN SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77.77 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 77.77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59.75 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 89 BİN 601 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 271 bin 65 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 89 bin 601 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 549 bin 712 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 557 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Servet Uzun
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