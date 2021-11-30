Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 207 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 498 hasta taburcu olurken bugün 359 bin 420 test yapıldı.

"ÜÇÜNCÜ DOZDA BEKLENEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,29 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,29 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 390 bin 651'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 458 BİN 355 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 261 bin 687 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 458 bin 355 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 164 bin 789 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken 24 bin 317 da yeni vaka tespit edilmişti.

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