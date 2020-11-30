Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi

30.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:49
Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölü sayısı yine tedirgin edici boyutta. 30 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 514'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 500 bin 865 oldu. Vefat sayısı ise 188 artarak 13 bin 746'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 514'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 746, toplam hasta sayısı ise 500 bin 865'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4485 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4485 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, ağır hasta sayısı ise 5190 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 24 bin 705 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 500 bin 865 olarak görünüyor.

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Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi

"SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi
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