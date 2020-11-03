Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2343 artarak 382 bin 118 oldu. 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 481'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2343 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 79 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 481'e, toplam vaka sayısı ise 382 bin 118'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1817 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 328 bin 824'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, ağır hasta sayısı ise 2386'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.