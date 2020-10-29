Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi

29.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:12

Son dakika: Ülkemizde 29 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne göre arttı, vefat sayısı ise azaldı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2319 artarak 370 bin 832 oldu. 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 99'a çıktı. Ağır hasta sayısı da 1916 artarak günlük hasta sayısına yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2319 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 72 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 99'a, toplam vaka sayısı ise 370 bin 832'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1581 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762'ye yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, ağır hasta sayısı ise 1916 artarak günlük hasta sayısına yaklaştı. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi

"TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi

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