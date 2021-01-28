Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 28 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 670'i semptomatik olmak üzere 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Bugün 129 kişi hayatını kaybederken, vefat sayısı 19 Kasım'dan bu yana ilk defa 130'un altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 670'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 605'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 902 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e, ağır hasta sayısı ise bin 751'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

VEFAT SAYISI 70 GÜN SONRA İLK KEZ 130'UN ALTINA DÜŞTÜ

Vefat sayısında düşüş devam ederken, verilerde 70 gün sonra bir ilk yaşandı. 19 Kasım'da vefat edenlerin sayısı 123 olarak açıklanırken, o tarihten bugüne kadar ilk kez vefat sayısı 130'un altına düştü.