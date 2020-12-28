Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düne göre arttı. 28 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 816'sı semptomatik olmak üzere 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775'e yükseldi. Vefat sayısı ise 257 artarak 20 bin 135'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 816'sı semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 135'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 203 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e, ağır hasta sayısı ise 4251'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.