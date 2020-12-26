Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düne göre düştü. 26 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2'si semptomatik olmak üzere 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi. Vefat sayısı ise 253 artarak 19 bin 624'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e, ağır hasta sayısı ise 4501'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele" ifadelerini kullandı.