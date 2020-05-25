Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı ülkemizde düşüş trendi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 29 hasta hayatını kaybetti. Son iki günün ardından vaka sayısı tekrar binin altına düşerek 987 oldu. Tedavisi tamamlanan 1321 hasta ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 29 hasta hayatını kaybetti. 21 bin 492 test yapılırken, 987 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının son iki günün ardından tekrar binin altına düşmesi ise dikkat çekti.

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 369'a, toplam vaka sayısı ise 157 bin 814'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 120 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 321 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 120 bin 15'e ulaştı.

ENTÜBE HASTA VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı da her geçen gün azalıyor. Bakanlığın verilerine göre, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756'ya, toplam entübe hasta sayısı ise 371'e düştü.

"ELDE EDİLEN BAŞARI 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" ifadelerini kullandı.