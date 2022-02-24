Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 79 bin 708 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 281 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 94 bin 413 olurken toplam 455 bin 201 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 281 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 94 bin 413 hasta taburcu olurken bugün 455 bin 201 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özelliklehatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,89 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,02 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 659 bin 736 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 771 bin 929 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 933 bin 128 kişiye aşı yapıldı.