Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi

24.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:19

Son dakika: Ülkemizde 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne oranla düştü. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2091 artarak 359 bin 784 oldu. 69 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 727'ye çıktı. Bakan Koca, vatandaşları uyararak, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2091 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 69 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 727'ye, toplam vaka sayısı ise 359 bin 784'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1573 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1573 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, ağır hasta sayısı 1699, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi

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