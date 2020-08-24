Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 24 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 139'a yükseldi. Vaka sayısı ise kritik eşik olan bin 400'ü aşarak 1443 olarak gerçekleşti. Açıklanan vaka sayısıyla birlikte toplam hasta sayısı ise 259 bin 692 oldu.

24.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 24 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1443 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 139'a, toplam vaka sayısı ise 259 bin 692'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 743 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 743 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 908'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi

"HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRECEK OLAN TEDBİRLERDİR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
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