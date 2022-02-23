Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 95 bin 526 hasta taburcu olurken bugün 464 bin 85 test yapıldı.

"SALGIN BULAŞICI OLMAKTAN ÇIKIP RİSK GRUPLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,88 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 243 bin 896 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 760 BİN 79 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 652 bin 77 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 760 bin 79 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 878 bin 969 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 86 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken 86 bin 70 de yeni vaka tespit edilmişti.

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