Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 22 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 260'tan 242'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olurken toplam 351 bin 655 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 242 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 96 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 655 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.51 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 76 bin 143 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 774 bin 152 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 984 bin 37 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 338 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Ali Yerlikaya Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:25:55. #1.17#