Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi

21.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:24
Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 601'i semptomatik olmak üzere 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422'ye yükseldi. Bugün 77 kişi koronadan hayatını kaybetti. Böylece vefat sayısı 109 gün önceki seviyeyi gördü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 601'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 77 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 60'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 638 bin 422'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi
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