Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 21 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 412'si semptomatik olmak üzere 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi. Vefat sayısı ise 254 artarak 18 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 412'si semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 254 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 351'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 34 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye, ağır hasta sayısı ise 5192'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AKTİF VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" ifadelerini kullandı.