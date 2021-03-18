Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi

18.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:42

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi. Vefat sayısı 81 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 615 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 81 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 777'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 503 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 18 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 869'u semptomatik olmak üzere 18 bin 912 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
ONUR: Sıkıntı yok kongre yapılabilir nüfuslu kişilerin cenazesine katilinabilir ama sen lokantada tavuk döner yiyemezsin çünkü virüs var
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GURBETCİ: Hollanda nufus 17 Milyon vakantie sayisi 5500 gefatsoeneerd sayisi 54 bu ulkeyle karsilastirdigimda Turkiye coronayi avrupadan cok daha iyi yonetiyor helal olsun
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