Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor. 18 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi. Vefat sayısı 59 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 427 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 509'u semptomatik olmak üzere 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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