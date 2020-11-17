Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları korkutan boyuta ulaştı. 17 Kasım günü hasta sayısı 3819 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 421 bin 413'e ulaştı. 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 704'e çıktı. Son olarak 25 Nisan'da koronavirüs kaynaklı 106 can kaybı yaşanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3819 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 103 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 704'e, toplam hasta sayısı ise 421 bin 413'e yükseldi.

Öte yandan, son olarak 25 Nisan'da koronavirüs kaynaklı 106 can kaybı yaşanmıştı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2688 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2688 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, ağır hasta sayısı ise 3657 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"TEDBİRLERE UYMAK HEPİMİZ İÇİN BİR ZORUNLULUK"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.