Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

16.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:29

Son dakika: 16 Aralık tarihinde açıklanan Kovid-19 verilerinde ölü sayısı yine rekor kırdı. Buna göre; 4 bin 893'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 240 artarak 17 bin 121'e yükseldi. Bakan Koca ise paylaşımında, "Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 893'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 240 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 121'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 29 bin 922 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye, ağır hasta sayısı ise 5960'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

BAKAN KOCA, GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (5)
SELİM: Olayın en başında turizm sezonu acilmasa yurt dışından turist kabul edilmese 28 gün tam kapanma olsa şehirler wradi seyahet kisitlansa( ticari kamyonlar turlar vs hariç insanlarin keyfi yer degistirnesi kisitlansa) böyle olmazdı okulların açılması da büyük hatadır bence
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LAVANTA: Robert Koch Enstitüsü''nün bu gün''kü açiklamasına göre Almanyanda son 24 saat icersinde Koronadan ölenlerin sayısı toplam 952. Bu durum, bu zamana kadar ki Rekor SAYI. Bu yeni durumu da, son bir hafta da enfeksiyon kapanların sayısının 7000 oldugu seklınde açıkladılar. . yani çok fazla. .
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MEHMET: Allah aşkına tam kapatın atkadaslar resmi yerlere yazin
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