Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi

15.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:19

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 15 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 105'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447 oldu. Vefat sayısı ise 235 artarak 16 bin 881'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 105'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 235 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 881'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 898 bin 447'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 29 bin 247 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e, ağır hasta sayısı ise 5988'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN SEYREDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (5)
İDAM GEREK: İdam gelmediyi sürece bu ölümleri durduramıcaz etrafta kimse maske takmıyor tüm bunların yargılanıp hakimin karşısındada artizlik yapanların idam edilmesi gerekiyor lakin idam gelmicek boşa ümit ediyoz bi gün idam gelicek diye
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GERÇEKÇİ: kısıtlama değil tam kapama ve tam maaş destek istiyoruz BAŞKA YOL YOK!
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VATANDAŞ: İstifa olacak mı peki ?
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