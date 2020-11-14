Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi

14.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:32

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs hasta sayıları giderek artıyor. 14 Kasım günü hasta sayısı 3116 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 411 bin 55'e ulaştı. 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 418'e çıktı. 29 Temmuz'dan bu yana açıklanan ağır hasta sayısı, 3423'e ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3116 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 92 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 418'e, toplam hasta sayısı ise 411 bin 55'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2298 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, ağır hasta sayısı ise 3423'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi
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