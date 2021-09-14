Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 191 hasta taburcu olurken bugün 334 bin 535 test yapıldı.

"BAŞARININ SIRRI BİRLİK VE İSTİKRARDIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83.74 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 83.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65.93 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 103 milyon bin 616'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 40 MİLYON 921 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 979 bin 208 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyon 921 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 562 bin 025 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 24 BİN 613 OLDU

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 613 de yeni vaka tespit edilmişti.

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