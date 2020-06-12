Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de günlük vaka sayıları uzun bir aranın ardından ilk kez binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken, 1195 vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 1242 hasta ise taburcu oldu.

12.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin koca 12 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 41 bin 13 test yapıldı ve bin 195 yeni vaka tespit edildi. 15 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 778'e, toplam vaka sayısı ise 175 bin 218'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 150 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1242 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle, iyileşen toplam hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı 664'e, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 282 oldu.

VAKA SAYISI UZUN ARADAN SONRA BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de günlük vaka sayıları uzun bir aranın ardından ilk kez binin üzerine çıktı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi

"VİRÜSÜN YAYILIMI HATALI İYİMSERLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs verilerini değerlendirdi. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi

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