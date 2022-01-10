Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 141 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 38 bin 242 hasta taburcu olurken bugün 403 bin 104 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN MASKE VE MESAFE UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,67 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,04 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,67 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 136 milyon 898 bin 878 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 937 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 130 bin 601 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 937 bin 1 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 952 bin 740 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 61 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken 61 bin 727 de yeni vaka tespit edilmişti.

KISITLAMALARIN GELMESİ HASTANE DOLULUK ORANLARINA BAĞLI

Hastanelerdeki durum korkulacak durumda olmamasına rağmen yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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