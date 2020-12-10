Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

10.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:57
Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 10 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 564 bin 435 oldu. Vefat sayısı ise 220 artarak 15 bin 751'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi.Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5232 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a, ağır hasta sayısı ise 5943'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 24 bin 506 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 564 bin 435 olarak görünüyor.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (2)
....: Aklımızla alaymı ediyorsun sn sağlık bakanı. Birde kalkmış kısıtlamaların sonuçlarını almaya başladık diyorsunuz. Acaba sizin sonuçtan beklentiniz sayıları yükseltmekmi idi acaba
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HAYAT: Tam yasaklar getirmemek için Okyanusta yağmur damlası kadar azalma gösterip azalma var diyorsunuz halkı asilar olana kadar oylamayı 28 gün yasaklar getirin şu anki yasaklara olmuyor
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