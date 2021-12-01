Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 196 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 113 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 252 test yapıldı.

"SALGININ SONU ZAYIF VARYANTLARLA GEÇER"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Virüsler, gribe yol açan influenzadaki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,37 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,37 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 516 bin 813'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 505 BİN 240 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 288 bin 895 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 505 bin 240 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 239 bin 710 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken 25 bin 216 da yeni vaka tespit edilmişti.

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