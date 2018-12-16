Son Dakika! Trump'tan Erdoğan'a: Gülen ve Diğerlerinin Sınır Dışı Edilmesi İçin Çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Donald Trump yönetiminin Fethullah Gülen'in iadesi için çalıştığını' söyledi. Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Gülen örgütünün ABD'de vergi kaçırdığına dair bir FBI soruşturmasını da bizzat gördüğünü belirtti.

"ESAD KAZANIRSA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ"

Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşla ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı, "Demokratik seçimleri kazanması halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte çalışmayı düşünebiliriz" dedi.

"TRUMP SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSTİYOR"

Katar'ın başkenti Doha'da bir forumda konuşan Çavuşoğlu, 'Trump yönetiminin Suriye'den çekilmeyi düşündüğünü' de söyledi.

"KAŞIKÇI CİNAYETİ PLANLI"

Dışişleri Bakanı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Avrupa ülkelerine de bir eleştiri yöneltti. Türkiye'nin elindeki ses kayıtlarında cinayetin önceden planlı olduğunun açıkça görüldüğünü belirten bakan, birçok Avrupa hükümetinin bunu görmezden geldiğini söyledi.