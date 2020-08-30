Son Dakika: Trakya'da 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları
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Son Dakika: Trakya'da 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Bir son dakika haberine göre Trakya'da 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarıTRAKYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri alınarak kutlandı.

30.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:59

Trakya'da 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

TRAKYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri alınarak kutlandı. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başlayan törenlerde, belediye hoperlörlerinden zafer marşları çalındı. Tekirdağ'da ise her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik Meydanında bulunan Atatürk Anıtında yapıldı. Kırklareli'de ise kutlamaların ardından şehit mezarlıkları ziyaret edildi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'nci yıldönümü ve Zafer Bayramı, koronavirüs önlemleri altında Trakya'da kutlandı. Edirne'de sağlık tedbirleri kapsamında Valilik bayramlaşması ve geçit töreninin gerçekleşmediği kutlama anıt önü çelenk sunma töreniyle kısıtlı kalırken, saygı duruşu ve İstiklal marşı sırasında vatandaşlar arabalarından çıkıp saygı duruşunda bulunarak coşkuya ortak oldu. Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Şevket Erhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Çelenk sunulmasının ardından 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Maliye Teğmen Adem Topal konuşma yaptı.

'EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ZAFER'

Topal törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 98'inci yılını ulusça kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Teğmen Topal, "Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 98 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi. TEKİRDAĞ'DA KUTLAMALAR VALİLİK MEYDANINDA YAPILDI

Tekirdağ'da ise her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Covid-19 Pandemi önlemleri kapsamında her yıl Sahilde düzenlenen törenler ise bu yıl yapılmadı. Çelenk sunma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 8. Mekanize Tugay Komutanlığı adına Topçu Yüzbaşı Sinan Saltık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zaferin 98. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudreti ile yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

ÇORLU'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlama törenleri, Kaymakam Cafer Sanılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt'un katılımıyla Atatürk Anıtı'na yapıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Meydanı'ndaki tören sona erdi. Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Okunan kuranı kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

MARMARA EREĞLİSİ'NDE TÖREN YAPILDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni sabah saat 09: 00 da başladı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından törende şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Kıdemli Başçavuş Tuncay Tıraş yaptığı günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmanın ardından tören sona erdi.

ŞARKÖY'DE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törende Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Şarköy Garnizon Komutanı Gökhan Tamaç ve Belediye Belediye Başkanı Alpay Var anıta çelenk sundu. Törenin ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyarette şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

KIRKLARELİ'DE TÖREN

Kırklareli'nde ise 30 Ağustos kutlamaları Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Yarbay Metin Turpçu ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören, Kırklareli'ndeki şehit mezarlıklarının ziyareti ile devam etti.

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Son Dakika: Trakya'da 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Kaynak: DHA

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