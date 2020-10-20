Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir

Son dakika! Destek ziyareti için Azerbaycan'a giden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekillerine seslendi. ABD, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu Minsk grubunu eleştiren Şentop, "Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, geçen gün Azerbaycan'a giderek destek ziyareti gerçekleştirdi. Burada birçok üst düzey yetkiliyle görüşen Şentop, bugün Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycanlı milletvekillerine seslendi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kadim topraklarımızın 5'te1'inin işgal altında olduğu 30 yıl geçirdik. Türkiye bugüne kadar olduğu kadar, bundan sonra da can kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.

28 Eylül Pazartesi günü grubu bulunan 4 siyasi partinin imzası ile yayımlanan bildiri ile bu kararlılık ortaya konulmuştur. Ermenistan sivil ve masumları öldürmeyi devlet politikası haline getirmiştir. Bu haydut devlet saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan askerlerine gücü yetmeyen, ardına bakmadan kaçan Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu çok açık savaş suçudur. O zaman dünyaya sormak lazım, bunu lanetlemeyecekseniz, neyi lanetleyeceksiniz?

"ERMENİSTAN'A KOL KANAT GERENLER TEHLİKELİ OYUNU DURDURMALIDIR"

Ermenistan desteklenmeye devam ederse Kafkasya'daki tüm ülkeleri tehdit eder hale gelecektir. Bu tehlikeli oyunu Ermenistan'a kol kanat gerenler durdurmalıdır.

Yangına körükle gidenler ateşten nasibini alacaktır. Ermenistan işgal ettiği toprakları bir an önce terk etmelidir. Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.

"MİNSK GRUBUNUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur. Azerbaycan topraklarında kimse ameliyat yapamaz.

"BİZ ZAFERE KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDA OLACAĞIZ"

Şu ana kadar Karabağ'daki pek çok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı, inşallah tamamen kurtarılacak. Azerbaycan Devleti ve halkı kimsenin hakkına göz koymayacağı gibi kimsenin de kendisinin hakkına göz koymasına müsaade etmeyecektir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur. Biz zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız"