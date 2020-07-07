Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
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Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alanın yandığını söyledi. Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

07.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yardımadası'ndaki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirterek "450 hektar alan etkilendi" dedi.

Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi.

Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı

"YANGIN KONTROL ALTINDA"

Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı. Sabah saatlerinde kameraların karşına geçen Bakan Pakdemirli son durumla ilgili yaptığı açıklamada "450 hektarlık alan etkilendi. Valilik hasar tespiti yapacak. Yerleşim yerlerinde risk yok. Etkilenen köylerdeki fon tahsis edeceğiz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı

Bakan Pakdemir'li'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu ana kadar 450 hektar alan etkilenmiş görünüyor. Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerleriyle ilgili riskler ortadan kalktı. Can kaybı olmaması sevindirici. Tarım alanlarını da etkilemiş durumda. Tarımsal hasarları karşılamak için fon tahsis edeceğiz."

Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı

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Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı

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Haber Yorumları (9)
E-DEVLET: OTEL YAPILCAK HERALDE
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
DEVLET: Sende pansiyon için başvur olmazsa ne diyecekler. nasıl düşünce bu
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ERKİN: Eger ki kasitli yakilmissa Yuce Rabbim yakanlardan hesabini sorsun, bir orman kaz senede yetisiyor yazik gunah degil mi?
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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