Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler
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Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'da 31 kent merkezini ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Kabil'deki nüfus yoğunluğu nedeniyle hükümet güçlerinin kendiliğinden bölgeyi terk etmesini isteyen Taliban güçleri, ele geçirdikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaparken görüntülendi. Taliban'ın akşam saatlerinde de iktidar geçişi yapacağı belirtiliyor.

Taliban, ülke genelinde günlerdir süren çatışmalar sonucunda bugün Kabil'e girdi. Nüfus yoğunluğu nedeniyle Kabil'de çatışmak istemeyen Taliban güçleri, ele geçirdikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaptı. Gergin ve meraklı bekleyişin sürdüğü Kabil'den kaçış başladı. Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte kalmak istemeyen çok sayıda kişi, bölgeden kaçışın yollarını arıyor.

HÜKÜMET GÜÇLERİ BİNALARI BOŞALTTI

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı. Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi

"SİVİLLERİN EVLERİNE GİRİLMEYECEK"

Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini de kullandı. Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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